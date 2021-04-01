Liseler bu sene kaç puanla alıyor 2021?
LGS 2021 sınavına hazırlanan öğrenciler bu yıl liselerin kaç puanla aldığını merak ediyorlar. Liselerin 2021 taban puanları nasıl? LGS 2021 taban puanlar ve detayları...
2021 İstanbul Liseleri Taban Puanları, LGS-MEB kontenjan bilgileri araştırılıyor. .İstanbul Lise Taban Puanları 2021,Yüzdelik dilimleri 2021. Bu puanlar ve yüzdelik dilimleri 2020 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.
Liseler bu sene kaç puanla alıyor 2021?
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