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Aktüel Lisede depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor
Aktüel

Lisede depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için uyku tulumu hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 15:30:00 -
Lisede depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

Okul Müdürü Ali Sakarya, meslek liselerinin deprem bölgesinin ihtiyaçlarını sağlamak için seferber olduğunu söyledi. Sakarya, ilk etapta su geçirmez ve soğuk havaya dayanıklı 110 tulumun hazırlanıp sevkinin sağlanacağını dile getirdi. Hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Sakarya, “Öğrenci ve öğretmenlerimiz gönüllü çalışıyor. Üretimini yaptığımız uyku tulumlar su geçirmez özellikli. İçinde elyaf ve polar malzeme kullanılıyor, fermuarlı bir şekilde hazırlanıyor. Bu soğuk havalarda vatandaşlarımızın vücut sıcaklığını ideal derecede korumak için tasarlandı” ifadelerini kullandı.

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