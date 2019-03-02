Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı Ağrı'da bulunan A Takımı Savaş Ay Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin tekme tokat birbirine girdiği kavgada, müdür yardımcısı merdivenlerden düşerek yaralandı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki A Takımı Savaş Ay Anadolu Lisesi öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği kavgayı ayırmak isteyen müdür yardımcısı, merdivenlerden düşerek yaralandı. Okulun adeta savaş meydanına döndüğü kavganın görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ağrı'da öğrenciler arasında çıkan kavga kısa sürede tüm okula sıçradı. Merdivende toplanan öğrenciler birbirlerine vurmaya başladı. Ayırmak isterken merdivenlerden yuvarlandı Bazı öğretmenler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Okul müdür yardımcısı, öğrencileri ayırmaya çalışırken merdivenlerden düşerek kafasına darbe aldı.

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