Lise mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Lise mezunları yeni askerlik sistemi 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de katıldığı mitingde yeni askerlik sistemine dair son dakika ayrıntıları açıkladı. Erdoğan; yedek subaylar, lise mezunları, önlisans mezunları ve üniversite mezunları için getirilen yeni düzenlemelerin ayrıntılarını anlattı. Peki, lise mezunları ne kadar askerlik yapacak? İşte konuya dair detaylar...

Lise mezunları ne kadar askerlik yapacak?

Erdoğan konuşmasında yeni askerlik sisteminin ayrıntılarına ilişkin; ''Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar'' ifadelerini kullandı.