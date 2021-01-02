Lipödem nedir, nasıl anlaşılır?

Lipedema, diğer adıyla Lipödem çoğunlukla bacakları bazen kolları etkileyen, buralarda yağlanma ile seyreden kronik bir yağ doku hastalığıdır.

Lipödem neden olur?

Lipödem, bacaklarda deri altı yağ doku fazlalığı nedeni ile bacağın normalden kalın olmasıdır. Lipödem kelimesi aslında ödem durumu değildir. Buradaki sıkıntı deri altında bulunan yağ dokunun nedenini tam bilemediğimiz bir şekilde olması gerektiğinden çok daha kalın olmasıdır. Lenfödem ise vücudumuzda lenf sisteminin yetersizliğine bağlı olarak hücre dışına kaçmış ve ödeme neden olan sıvının tekrar sisteme dahil edilememesine bağlı ödem oluşmasıdır.

Lipödem özellikle kadınlarda görülür. Bacak ve kol gibi uzuvlarda bulunan cilt altı yağ dokunun kalınlaşması ile östrojen yüksekliği arasında doğru orantı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla lipödem erkeklerde görülmez, kadınların hastalığıdır.

Lipödem belirtileri

Lipödem çoğunlukla bacakları bazen kolları etkileyen, buralarda yağlanma ile seyreden kronik bir yağ doku hastalığıdır.

Lipödemde, simetrik olarak bacak ve kalçalarda aşırı yağlanma mevcuttur. Şişlik ayak bileğine kadar inebilir fakat hastalık ayakları tutmaz. Kalça kısımlarında ve bacak dış taraflarda yağ birikimine bağlı çıkıntılar mevcuttur. Bu hastalık hemen her zaman kadınlarda görülür. Çoğunlukla ergenlik dönemiyle birlikte başlar. Yağlanma ile birlikte bastırmakla ağrı, kolay morarma gibi bulgular da olabilir.