  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Lipödem nedir, nasıl anlaşılır?
Sağlık

Lipödem nedir, nasıl anlaşılır?

Lipödem nedir? “Ağrılı Yağlanma Sendromu” olarak da adlandırılan lipödem "Lipedema", kalça, uyluk ve bacaklarda yağ ve sıvı birikmesine bağlı anormal ve simetrik şişliktir. Lipödem nasıl anlaşılır? Lipödem belirtileri nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 00:44:00 -
Lipödem nedir, nasıl anlaşılır?

Lipedema, diğer adıyla Lipödem çoğunlukla bacakları bazen kolları etkileyen, buralarda yağlanma ile seyreden kronik bir yağ doku hastalığıdır.

Lipödem neden olur?

Lipödem, bacaklarda deri altı yağ doku fazlalığı nedeni ile bacağın normalden kalın olmasıdır. Lipödem kelimesi aslında ödem durumu değildir. Buradaki sıkıntı deri altında bulunan yağ dokunun nedenini tam bilemediğimiz bir şekilde olması gerektiğinden çok daha kalın olmasıdır. Lenfödem ise vücudumuzda lenf sisteminin yetersizliğine bağlı olarak hücre dışına kaçmış ve ödeme neden olan sıvının tekrar sisteme dahil edilememesine bağlı ödem oluşmasıdır.

Lipödem özellikle kadınlarda görülür. Bacak ve kol gibi uzuvlarda bulunan cilt altı yağ dokunun kalınlaşması ile östrojen yüksekliği arasında doğru orantı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla lipödem erkeklerde görülmez, kadınların hastalığıdır.

Lipödem belirtileri

Lipödem çoğunlukla bacakları bazen kolları etkileyen, buralarda yağlanma ile seyreden kronik bir yağ doku hastalığıdır.

Lipödemde, simetrik olarak bacak ve kalçalarda aşırı yağlanma mevcuttur. Şişlik ayak bileğine kadar inebilir fakat hastalık ayakları tutmaz. Kalça kısımlarında ve bacak dış taraflarda yağ birikimine bağlı çıkıntılar mevcuttur. Bu hastalık hemen her zaman kadınlarda görülür. Çoğunlukla ergenlik dönemiyle birlikte başlar. Yağlanma ile birlikte bastırmakla ağrı, kolay morarma gibi bulgular da olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yemen’de bilanço ağırlaştı! 25 ölü 110 yaralı
Dünya

Yemen’de bilanço ağırlaştı! 25 ölü 110 yaralı

İç çatışmaların sürdüğü Yemen’de hükümetin İran destekli Husileri, Husilerin de BAE destekli milisleri suçladığı “kabineye havanlı saldırıda..
Ne yapacağını şaşırdı! Paşinyan'dan Türkiye'ye yeni tehdit
Dünya

Ne yapacağını şaşırdı! Paşinyan'dan Türkiye'ye yeni tehdit

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi bir türlü kabullenemeyip Türkiye'ye yönelik alçak tehditlerini sürdürüyor..
Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor
Gündem

Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor

TBMM tarafından kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Almanya’da tepkilere nede..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay