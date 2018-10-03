Lionel Messi ile Pique'nin arasını kaptanlık bandı mı bozdu?

İspanya'nın La Liga liginde, 3 maçtır kazanamayan Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham maçı öncesi bir kötü haber daha geldi. Uzun süredir yakın arkadaş oldukları bilinen Lionel Messi ve Gerard Pique'nin tartıştığı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Pique, sezon başında kaptanlık pazubandını alan Messi'nin basın karşısına yeteri kadar çıkmadığı için şikayetçi oldu. İspanyol futbolcu, Messi'nin sadece Arjantin'e giderken basına konuşmasını eleştirirken, Messi'nin de Pique'ye, "Çok gol yiyoruz, savunmamıza dikkat etmeliyiz." cevabı verdiği belirtildi. Bu tartışmanın ardından iki arkadaşın bir daha konuşmadığı söylenildi.

Athletic Bilbao karşısında yedek kulübesinde bekletilen Messi, 1-1 biten maçın ardından, "Barcelona harika futbolculardan kurulu bir takım. Sadece bir futbolcudan ibaret değil." açıklamasında bulunmuştu.