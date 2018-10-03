THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Lionel Messi ile Pique'nin arasını kaptanlık bandı mı bozdu?

Messi ve Pique'nin aralarının şu sıralar gergin olduğu belirtildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:13
Lionel Messi ile Pique'nin arasını kaptanlık bandı mı bozdu?

İspanya'nın La Liga liginde, 3 maçtır kazanamayan Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham maçı öncesi bir kötü haber daha geldi. Uzun süredir yakın arkadaş oldukları bilinen Lionel Messi ve Gerard Pique'nin tartıştığı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Pique, sezon başında kaptanlık pazubandını alan Messi'nin basın karşısına yeteri kadar çıkmadığı için şikayetçi oldu. İspanyol futbolcu, Messi'nin sadece Arjantin'e giderken basına konuşmasını eleştirirken, Messi'nin de Pique'ye, "Çok gol yiyoruz, savunmamıza dikkat etmeliyiz." cevabı verdiği belirtildi. Bu tartışmanın ardından iki arkadaşın bir daha konuşmadığı söylenildi.

Athletic Bilbao karşısında yedek kulübesinde bekletilen Messi, 1-1 biten maçın ardından, "Barcelona harika futbolculardan kurulu bir takım. Sadece bir futbolcudan ibaret değil." açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:13
  1. barcelona
  2. messi
  3. lionel messi
  4. pique
  5. gerard pique

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada, Müslüman katili Myanmar Lideri Suu Çii'nin onursal vatandaşlığını geri aldı!
    1. Kanada, Müslüman katili Myanmar Lideri..
    2. Halıyı silmek uğruna kendinizi..
    3. TUDES, İstanbul trafiğini “çok sıkı”..
    4. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için..
    5. Hırsızdan ilginç savunma! Görünce..
    6. AİHM kararını verdi! Öcalan'ın..
    7. Türkiye'nin uydu sayısı 6'ya yükselecek
    8. Bim 5-12 Ekim aktüel indirimli ürünler..
    9. Müslümanların ilk kıblesi çiğneniyor!..
    10. Ünlü sinema oyuncuna rekor ceza!
    11. İran'ın tedbir talebi kabul edildi!
    12. Kayseri'de akılalmaz kavga! İtekledi,..
    13. Trump, Kral Selman'dan açık açık..
    14. Rusya açıkladı! Fiyatlar daha da..
    15. Beykoz’da öldüğü 5 ay sonra fark..
    16. Görüşmeler resmen gerçekleşiyor!
    17. Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü,..
    18. ÖSYM ALES-3 sınavı ne zaman?
    19. Aksoy: Makedonya’nın AB ve NATO üyesi..
    20. Güneş'ten Oğuzhan'a kesik!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı