Limonlu tavuk ve baharatlı nohut tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Tavuk için; 4 tane tavuk göğsü, 1 su bardağı un, 1/2 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 tane limon, 1 çay bardağı sıcak su

Nohut için; 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 avuç ceviz, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı), 1 çay kaşığı kuru nane, 4 yemek kaşığı tuz, 1/4 demet maydanoz

Limonlu tavuk ve baharatlı nohut nasıl yapılır?

Tavuk için; öncelikle unla tuzu karıştırarak başlayın. Tavuklarınızı bu karışımın içerisinde harmanlamanız gerekir.

Daha sonra yağı tavayı alıp arkalı önlü kızartmalısınız. Ardından eğer tavanızda fazla yağ kaldıysa kalan yağı kaşık yardımı ile boşaltmanız gerekir.

Tavaya bir limonun suyunu sıkmayı unutmayın. Orta ateşte içerisine tereyağı ilave ederek karıştırmalısınız. Son olarak sıcak suyu da koyup hafifçe kıvam almasını sağlamanız gerekir.

Tavukları tekrar sıcak sosa alıp 2 dakika dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Üzerine limon dilimleri koyarak servis edebilirsiniz.

Nohut için; ilk önce orta ateşte geniş bir tavada nohutları kavurun. Dışları kuruyunca 2 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edin. Hafifçe renk aldıktan sonra cevizleri de koyabilirsiniz.

Daha sonra dışları renk alan nohutlara sarımsağı ve baharatları ilave edin ve 2 yemek kaşığı daha zeytinyağı koyarak baharatların kaplanmasını sağlamanız gerekir.

Ocaktan aldığınız nohutlara ince kıyılmış maydanoz koyup karıştırmalısınız. Artık tavukla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…