Limon sivilceye iyi geliyor

5 adet limon suyu sıkılır ve elde edilen limon suyu bir kavanoza bırakılır, kavanoz limon suyunu dolduracak boyutta olmalıdır. 5 Adet beyaz yumurta kabuğu ılık suyla yıkanır, temizlenen yumurta kabukları fasulye büyüklüğünde parçalara ayrılaral kavanoz içindeki limon suyuna dahil edilir ve kavanozun ağzı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılır.



Kavanoz serin yerde veya buzdolabında 12 gün bekletilir. 12 gün sonunda yumurta kabukları tamamen eriyecektir.

Elde edilen bu karışım sabahları aç karnına bir çay bardağı olarak tüketilmeli ve kavanozdaki sıvı bitene kadar devam edilmelidir.

Bu karışımı sivilce ve akneler içinde kullanabilirsiniz. Her akşam yatmadan önce bu karışımı bir pamuk yardımıyla yüzdeki sivilcelere sürdüğünüzde, sivilce ve aknelerin gözle görülür bir biçimde azaldığını farkedeceksiniz.

Ayrıca limon yağı da sivilceleri giderir, cildi güzelleştirir, tonik gibi kullanılabilir. Mikrop kırıcı, güçlendirici özelliği vardır ve cildinizi yağdan arındırır. Masaj yapılarak kullanılırken önce nemli bir pamuk yardımıyla cildinizi temizlemelisiniz.