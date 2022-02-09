Limon sarımsak kürü nasıl kullanılır? Sarımsak ve limonu karıştırıp yemenin faydaları

En çok tercih edilen doğal tedavi yöntemlerinin arasında bitki kürleri gelir. Birçok kür gibi limon sarımsak kürü faydaları da saymakla bitmez. Düzenli kullanıldığında etkileri gözle görülür olan kalp ve damar hastalıklarının düşmanıdır.

Yapılan bir çalışmada limonun kanserli hücreleri öldürerek kemoterapi tedavisinden 10000 kat daha güçlü olduğu anlaşılmıştır. Suyundan limonata yapılan ve manav tezgahlarına renk katan limonun birçok kullanım alanı vardır. İçeriğinde bulunan etken maddeler ile kanser tedavisinde kullanılabilecek en iyi yöntem olduğu belirtilmiştir.

Laboratuvarlarda yapılan tetkiklerde limon ekstresinin 12 değişik kanser tipini yok ettiği anlaşılmıştır. Kolon, göğüs, prostat, akciğer ve pankreas kanserleri bunlar arasındadır. Anti depresan etkiye sahiptir.

Sarımsak ve limonu karıştırıp yemenin faydaları

*Limon suyu ve sarımsak karıştırılarak hazırlanan içeceğin, vücutta bulunan damar sertliği, damar yağlanması, damar tıkanıklığı ve tansiyon gibi problemleri kalıcı olarak ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Limon 12 farklı tipte kötü huylu hücreleri yok ediyor.

*Limonun kabuklarında bulunan “dlimonene” isimli maddenin cilt sağlığı ve korunmasında önemli olduğu belirlenmiştir. Limon kabuğunun sinir sistemi üzerinde de olumlu yönde faydasının bulunduğu, bakterileri öldürerek kalbim daha rahat çalışmasını sağladığı kanıtlanmıştır.

*Limon içerisinde bulunan polifenollerin kadınlarda meydana gelen kanser riskini de düşürdüğü de belirlenmiştir. Bakteri enfeksiyonları ve mantarlara karşı antimikrobiyal spektrum görevini üstlendiği aynı zamanda kurt ve parazitlere karşı da etkili olduğu bilinmektedir. Yüksek tansiyona karşı etkilidir. Sinir bozukluklarına iyi gelen stresle savaşan antidepresan etkisi de bulunmaktadır.

*Limon suyu ve sarımsağın karışımından elde edilen içecek vücuttaki damar sertliği, damar yağlanması, damar tıkanıklığı ve tansiyon gibi problemlere kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır. Ülkemizde de bazı doktorların bu yöntemi hastalarına önerdiği bilinmektedir.

Limon sarımsak kürü

Malzemeler

2 litre sıkılmış limon suyu

40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak (organik sarımsak)

Işık almayan koyu renkli ve kapaklı bir cam kavanoz

Limon sarımsak kürü nasıl yapılır?

2 litrelik kavanoz içerisine limon suyunu boşalttıktan sonra soyulmuş ve ezilmiş 40 diş sarımsağı ekleyin. Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatarak 25 gün boyunca serin bir yerde bekletin.

Gün içerisinde kavanozu birkaç kez çalkalayın. 25 gün sonunda sarımsaklar limon suyunun içerisinde eriyecektir. Bu karışımdan her gün sabah kahvaltıdan yarım saat önce düzenli olarak aynı saatte yarım çay bardağı tüketin. Karışım içerisine şeker, tuz, tatlandırıcı gibi başka bir madde eklemeyin.

Karışımı hazırlarken dondurulmuş limon kullanın:

Rendelenmiş limon suyunda sıkılmış. Limona oranla 5 ile 10 kat daha fazla C vitamini vardır. Limonları yıkayarak buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde bekleterek donmasını sağlayın. Ardından limonların tamamını rendeleyin.

Hazırlanan karışımın kanıtlanmış faydaları: