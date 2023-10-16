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Kadın - Aile Limon kabuklarını atıyor musunuz? Sakın atmayın: Nerdeyse her gün güvenli halde kullanabilirsiniz! Limon suyu için
Kadın - Aile

Limon kabuklarını atıyor musunuz? Sakın atmayın: Nerdeyse her gün güvenli halde kullanabilirsiniz! Limon suyu için

Yeniakit Publisher
2023-10-16 20:02:00 - 2023-10-16 20:05:52
Limon kabuklarını atıyor musunuz? Sakın atmayın: Nerdeyse her gün güvenli halde kullanabilirsiniz! Limon suyu için

Limon kabuğu en az limon kadar değerlidir. Hatta limon tüm vitamini kabuğunda saklı meyvelerden biri olduğu için kabuğu daha da değerlidir.

Limon kabuğu vücut için gerekli enzimleri, C vitamini, P vitamini, kalsiyum, potasyum, lif, limonen, sitrik asit gibi mineralleri içerir. Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki limon kabuğunda bulunan dlimonen isimli bileşen çok güçlü bir cilt dostudur, tümör gelişimini engelleyip cilt kanseri riskini önemli ölçüde düşürür.

Limon kabuğu, karaciğer ve safra kesesi için de çok yararlı bir besindir. Mide asidini dengeler, balgamı söktürür. Limon kabuğunun sinir sistemi üzerinde de çeşitli olumlu etkileri vardır, vücuttaki bakterileri öldürür, kalbi rahatlatır.

Şifası bir yana dursun, limon kabuğunun çok çeşitli ve bir o kadar da farklı kullanım alanları da mevcuttur. Nedir bunlar derseniz, işte size limon kabuğu ile yapabileceğiniz harika fikirler…

Limon Kabuğu ile Ne Yapılır?

Limon Cilde faydalıdır

Limonda bulunan asit cildi temizler, parlatır ve yumuşaklık verir. Limon kabuğu ölü deriyi atmaya ve sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur.
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Limon kabuğu cilt bakımında nasıl kullanılır?

-Taze limon kabuğuyla yüzünüzü ovduktan sonra 10 dakika bekleyin ve ılık suyla yıkayın. Pürüzsüz ve parlak bir cilt için haftada 3-4 kez tekrarlayın.

Güneşte kuruttuğunuz limon kabuğunu blenderda toz haline getirin. Bir bardak limon kabuğu tozunu yarım bardak şeker, zeytinyağı ve balla karıştırın. Elde ettiğiniz macunu cildinize birkaç dakika boyunca ovalayarak uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra yıkayın.
Sivilceler için toz haline getirdiğiniz kuru limon kabuğuna bir miktar su ekleyip problemli bölgeye uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Günde bir kez yapın.
Gözenekleri sıkılaştırmak ve cildi parlatmak için limon kabuğuyla ellerinize, dirseklerinize ve topuklarınıza masaj yapın.

Limon kabuğu çayı

C vitamini ve antioksidan kaynağı olan limon kabuğu, sindirimi geliştirir, kilo vermeyi sağlar, pH seviyenizi dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

İnce ince doğrağınız bir yemek kaşığı limon kabuğunu bardağa koyun.
Üzerine kaynar su döküp ağzını kapatın.
10 dakika beklettikten sonra süzün.
Bal ekleyip iyice karıştırdıktan sonra için.

Karıncasavar

Limon kokusu karıncaları uzaklaştırır. Ayrıca asidik içeriği karıncaların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı koku yolunu maskeler.
Limon kabuğunu ince ince doğrayın.
Bu kabukları pencere önlerine kapı eşiklerine ve deliklere koyun.
Birkaç günde bir kabukları değiştirin.

Ev yapımı çeşni

Tavuk kanatlarında, makarnalarda, sebzelerde ve patates kızartmalarında bu çeşniyi kullanabilirsiniz.

Fırınızı en düşük derecesinde ısıtın.
4-5 limonun kabuğunu rendeleyin.
1/4 su bardağı ezilmiş karabiber tanesi ekleyin.
Küçük bir kasede karıştırın.
Bu karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yayın.
Düşük derecede kuruyana kadar pişirin.
Fırından alınca 1/4 bardak deniz tuzu ekleyin.
Hava almayan bir kavanozda saklayın.
Sararan tırnaklarınızı ve dişlerinizi parlatın

Sararan tırnaklarınız için;

Tırnaklarınızı 10 dakika sıcak suda bekletin.
Daha sonra her tırnağı 20-30 saniye boyunca limon kabuğuyla ovun. yıkayın.
Tırnaklarınız doğal rengine kavuşana kadar günde 2 kez tekrarlayın.

Sararan dişleriniz için;

2-3 dakika boyunca limon kabuğuyla dişlerinizi ovun.
Ilık suyla dişlerinizi temizleyin.
Günde 2 kez tekrarlayın.

Nefis bir sos

Limonlu zeytinyağı salatalarınızdan balıklarınıza sağlıklı ve muhteşem bir sos olacak.

5-6 limonun kabuğunu güneşte 1 saat kadar bekleterek kurutun.
Kuruyan limonları bir kavonaza koyun.
3 bardak zeytinyağı ekledikten sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
1-2 ay boyunca güneş ışınlarını doğrudan almayan kuru bir ortamda saklayın.
Yağı süzerek kullanın.

Çok amaçlı temizleyici

Asidik içeriği sayesinde muhteşem bir yağ çözücü ve dezenfektan olan limon kabuğunu temizlikte kullanabilirsiniz.

Birkaç avuç yıkanmış ve doğranmış limon kabuğunu temiz bir kavanoza doldurun.
Limonların üstünü geçecek kadar sirke ekledikten sonra kapağını kapatıp bu kavanozu 2-3 hafta ara ara çalkalayarak güneş alan bir camın önünde bekletin.
Karışımı süzerek temiz bir sprey kutusuna doldurun.
Çok amaçlı temizleyici olarak ev temizliğinde kullanın.
Uyarı: Mermer ve granit gibi geçirgen yüzeylerde kullanmayın!

Keklere aroma vermek için

Limon kabukları kek ve tatlılar için harika bir aroma vericidir.

Nefis kekler yapmak için kek harcına biraz limon kabuğu rendelemeniz hem kokusu hem de lezzeti ile çok daha güzel sonuçlar verecektir.
Aromalı içecekler yapmak için
Limon kabuklarını küçük küçük kesip, buz kalıplarına biraz su ile koyup, dondurabilirsiniz. Böylelikle her ihtiyacınız olduğunda kullanıma hazır, tazeliğini muhafaza etmiş harika bir detoks içeceği elde etmiş olursunuz.

Oda kokusu olarak kullanabilirsiniz.

Aslında tek yapmanız gereken özellikle kışın yanan soba yada peteğin üzerine bir kaç adet kesilmiş limon kabuğu koymak. Odanıza mis gibi limon kokusu dolacak. Daha rahat nefes alacaksınız ve daha huzurlu olacaksınız.

Limon Kabuğunun Sağlınıza Diğer Faydaları;

Sindirim sistemine yardımcı olur
Mide kramplarını hafifletir
Gaz nedeniyle oluşan şişliğe iyi gelir
İdrar söktürücü olarak kullanılabilir
Karaciğeri temizler
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kemikleri güçlendirir
Kötü kolesterolü düşürür
Ağız hijyeni sağlar
Serbest radikallerle savaşır
Cildi doğal parlaklığına kavuşturur
Bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar
Kan dolaşımını arttırır
Tırnakları güçlendirir

 

Lahana yağının faydaları nelerdir? Cildin üzerine sürerseniz...Estetik gibi duruyor! Gören yok artık diyor
Lahana yağının faydaları nelerdir? Cildin üzerine sürerseniz...Estetik gibi duruyor! Gören yok artık diyor

Kadın - Aile

Lahana yağının faydaları nelerdir? Cildin üzerine sürerseniz...Estetik gibi duruyor! Gören yok artık diyor

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