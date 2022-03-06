Limon kabuğu zeytinyağı karışımı: Eklem ve diz ağrıları için kür tarifi nasıl yapılır?

Limonda bulunan yararlı besin maddelerinin neredeyse yarısı limonun kabuğunda bulunur. Acımsı tadından dolayı, çoğu insan kabuğunu atıp yalnızca meyvenin suyunu kullanır. Ancak limonun kabuğunu attığınızda aslında genel sağlığınıza iyi gelecek ve hatta eklem ağrısıyla mücadele edecek çok sayıda besin maddesini de atmış olursunuz.

Limon kabuğunda bulunan esans yağlarının kan damarlarını rahatlatıp ağrı hissini önemli ölçüde azaltan iltihap sökücü bir etki yaparak eklem ağrılarını azalttığı gösterilmiştir.

Zeytinyağı safra salgısını canlandırıcı, safra kompozisyonunu düzenleyici ve safra kesesinin boşalmasını sağlayıcı özellikleri nedeni ile safra taşı riskini azaltır ve taşalrın erimesine yardımcı olur. Bağırsaklar tarafından en iyi emilen yağdır ve bağırsaklardan geçişi düzenleyici özelliği vardır.

Limon kabuğu ve zeytinyağı neye iyi gelir?

Limon kabuğu kan damarlarını genişleterek rahatlatır ve iltihaba karşı savaşır. Bu sayede diz ve eklem ağrılarını yok eder. Limon kabuklarını kavonoza yerleştirin ve üzerini kaplayacak kadar sızma zeytin yağı dökün. Okaliptüs yapraklarını üzerine yerleştirin.

Eklem ve diz ağrıları için kür tarifi için malzemeler

4 tane limon kabuğu

2 su bardağı sızma zeytinyağı

10 tane okaliptüs yaprağı

Kapaklı cam kavanoz

Eklem ve diz ağrıları için kür tarifi nasıl yapılır?

4 tane limonun kabuklarını soyup kavanoza yerleştirin ve üzerini kaplayacak kadar 2 su bardağı sızma zeytinyağı ekleyin. Okaliptüs yapraklarını üzerine yerleştirin ve kavanozun ağzını sıkıca kapatın.2 hafta oda sıcaklığında beklemeye bırakın. 2 hafta sonra hazırladığınız karışımı ağrıyan bölgeye haftada 3 kez tekrarlayarak (diz, eklem) ağrılarına temiz bir gazlı bez ile sararak uygulayın.

Limon kabuğu ve zeytinyağı tüyleri döker mi?

Limon yağı tüyleri azaltır mı?

Yapılan araştırmalarda limon kabuğu yağının düzenli kullanılması halinde tüy köklerini azalttığı gözlemlenmiştir. Özellikle son yıllarda diğer kozmetik tüy dökücü ürünlerin aksine limon kabuğu yağının daha sağlıklı bir şekilde tüylerin dökülmesini sağladığı görülmektedir.