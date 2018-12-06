THY- Euroleague
0553 313 94 23

Limon derideki lekeleri yok ediyor

Bir “C” vitamini deposu olan, salatadan çorbaya sayısız yemeğimizi tatlandırmak için tercih ettiğimiz limonu, banyo ve bakım için de kullanabilirsiniz.

06 Aralık 2018 Perşembe 19:33
Limon derideki lekeleri yok ediyor


Tırnaklara parlaklık kazandırır

Sıcak havalarda tırnaklarınızı 10 dakika boyunca limon suyunda bekletin. Ellerinizi limon suyuyla sabunluyormuş gibi ovuşturun. Beyaz sirke, sıcak su karışımı ile fırçalayın. Daha sonra ellerinizi iyice durulayın.

Deride oluşan lekeleri yok eder

Yatmadan önce limon suyu ile ellerinizi ve yüzünüzü iyice ovuşturun. Sabah ılık suyla ellerinizi ve yüzünüzü durulayın. Siyah, kahverengi lekelerin kaybolması için bu işlemi düzenli olarak her akşam yapmanız tavsiye ediliyor.

Saçlarınızı güçlendirir

Dökülen ve cansızlaşan saçlarınızı yeniden canlandırmak ve parlaklık kazandırmak için 3/4 fincan zeytin yağı, 1/2 fincan bal ve aşağı yukarı 3 yemek kaşığı limon suyunu karıştırın. Saçlarınızı suyla durulayın, havluyla kurulayın ve daha sonra az bir karışımı tarakla saçlarınıza yedirin. Daha sonra saçlarınızı yarım saat plastik bone ile sarın ve bekleyin. Daha sonra şampuanlayın ve durulayın, parlaklığı göreceksiniz.

İsterseniz sarartsın..

Tüm saç boyalarına ve beyazlarına alternatif olarak 1/4 fincan limon ve 3/4 su ile saçınızı durulayın. Limonun saç renginizi doğal olarak açması için biraz güneşte bekleyin.

Nefes tazeleyicidir

Nefesiniz kötü kokuyorsa ağzınıza birkaç damla limon suyu damlatın ve yutun. Sitrik asit, ağzınızdaki pH seviyesini değiştirerek, kötü kokuya sebep olan bakterileri öldürecektir.

Rahatlatır

Mükemmel bir banyo için küvetinize deniz tuzu, limon suyu ve biberiye ekleyin.. Fakat bunu dünyanın su diye inlediği bir devirde yaparsanız; vicdanınız isyan edebilir. Onun için tavsiye etmeyiz. Sadece bilginiz olsun..

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:33
  1. limon
  2. limonun faydaları
  3. limonun yararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abonelik sözleşmelerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
    1. Abonelik sözleşmelerine ilişkin teklif..
    2. Japonya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu..
    3. Valilikten öğrencileri üzecek açıklama
    4. Husilerden BM'nin diyalog..
    5. Su çiçeği tehdit ediyor
    6. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    7. Diyanet harekete geçti! 90 bin camide..
    8. "Uluslararası barış açısından..
    9. CHP Sinop ilçeleri belediye başkan..
    10. "Siyahi Medeniyetler Müzesi"..
    11. "İngiltere Assange'a büyükelçilikten..
    12. Türk Tankı her şeyi itiraf etti!
    13. Depresyonun çözümü maydanozda
    14. Tünel iddialarını araştıracak UNIFIL..
    15. Onun 2-3 yaşına kadar uyurken altını..
    16. CHP Giresun ilçeleri belediye başkan..
    17. Denizlispor'da başkan Ali Çetin güven..
    18. CHP Tekirdağ ilçeleri belediye başkan..
    19. Gerilim tırmanıyor! ABD savaş uçakları..
    20. 6,5 yaşındaki Bade'nin yürek burkan..
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller