Limon derideki lekeleri yok ediyor



Tırnaklara parlaklık kazandırır

Sıcak havalarda tırnaklarınızı 10 dakika boyunca limon suyunda bekletin. Ellerinizi limon suyuyla sabunluyormuş gibi ovuşturun. Beyaz sirke, sıcak su karışımı ile fırçalayın. Daha sonra ellerinizi iyice durulayın.

Deride oluşan lekeleri yok eder

Yatmadan önce limon suyu ile ellerinizi ve yüzünüzü iyice ovuşturun. Sabah ılık suyla ellerinizi ve yüzünüzü durulayın. Siyah, kahverengi lekelerin kaybolması için bu işlemi düzenli olarak her akşam yapmanız tavsiye ediliyor.

Saçlarınızı güçlendirir

Dökülen ve cansızlaşan saçlarınızı yeniden canlandırmak ve parlaklık kazandırmak için 3/4 fincan zeytin yağı, 1/2 fincan bal ve aşağı yukarı 3 yemek kaşığı limon suyunu karıştırın. Saçlarınızı suyla durulayın, havluyla kurulayın ve daha sonra az bir karışımı tarakla saçlarınıza yedirin. Daha sonra saçlarınızı yarım saat plastik bone ile sarın ve bekleyin. Daha sonra şampuanlayın ve durulayın, parlaklığı göreceksiniz.

İsterseniz sarartsın..

Tüm saç boyalarına ve beyazlarına alternatif olarak 1/4 fincan limon ve 3/4 su ile saçınızı durulayın. Limonun saç renginizi doğal olarak açması için biraz güneşte bekleyin.

Nefes tazeleyicidir

Nefesiniz kötü kokuyorsa ağzınıza birkaç damla limon suyu damlatın ve yutun. Sitrik asit, ağzınızdaki pH seviyesini değiştirerek, kötü kokuya sebep olan bakterileri öldürecektir.

Rahatlatır

Mükemmel bir banyo için küvetinize deniz tuzu, limon suyu ve biberiye ekleyin.. Fakat bunu dünyanın su diye inlediği bir devirde yaparsanız; vicdanınız isyan edebilir. Onun için tavsiye etmeyiz. Sadece bilginiz olsun..