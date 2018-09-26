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Limitleri aşmayın ödemeyi unutmayın

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Başkan Yardımcısı Koray Kaya, şirket ve tüketicilere kredilerini zamanında ödeme konusunda uyarılarda bulundu. Kaya, “Not indirimleri ile karşı karşıya kalmamak, kredi temininde güçlük çekmemek için limitlere dikkat edin, ödemeleri aksatmayın” diye konuştu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:57
Limitleri aşmayın ödemeyi unutmayın

BUĞRA KARDAN

Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) Başkan Yardımcısı Koray Kaya, şirketleri ve tüketicileri kredi kartı kullanımında ihtiyatlı olmaya davet etti. Kaya, herkesin gelirine göre harcama yapması gerektiğini belirterek, “Kredi notunun düşmemesi için bu konuya herkes dikkat etmelidir” dedi.

GECİKTİRİRSENİZ NOTUNUZ İNER

Kredi kullanımında ise limitleri aşmamak gerektiğini belirten Kaya, “Ödenemeyecek miktarda kredi alınmamalı” dedi. Taksitlerin aksatılmamasını öğütleyen Kaya, “Krediyi vadesinden evvel ödemek not artışı getirmez. Ama ödemeyi geciktirmek not indirimine neden olur. Bu durum tekrar ederse indirim artar” ifadelerini kullandı.

Kaya, not indiriminin kredi teminini güçleştirebileceğini; bu nedenle temkinli olunmasını tavsiye etti.

1,2 MİLYAR SORGULAMA

KKB’nin hizmetlerine değinen Kaya, “Müşterilerimizi 70 ürünümüzden yararlandırıyoruz. Bu ürünler ile 2017’de 1 milyar 200 milyon kredi çekecek firma ve tüketici sorgulandı. 2018’de sorgulamaların yüzde 15 ila 17 artacağını, 1 milyar 300 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz” açıklamalarını yaptı Müşteri adetlerinin arttığını anlatan Kaya, “Evlerini ve arabalarını kiralayanlar bile bize geliyor. Bu anlamda bayağı bir başvuru alıyoruz. Çünkü kiracılara evleri, arabaları emanet etmek kolay değil. Kiralar gibi faturalar da ödenmeyebilir. Bu sorun raporlama ve notlandırmayı önemli kılıyor, erken önlem almaya imkân tanıyor” yorumunda bulundu.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE GERİLEME

Çekler ile ilgili de hizmetlerinin bulunduğunu dile getiren Koray Kaya, şöyle devam etti: “Hem ekonomi yönetiminin önlemleri hem de bizim ürünlerimiz karşılıksız çek oranını geriye çekti. Bu oran yüzde 3,2 idi, yüzde 2,5’e, yüzde 2,1’e indi. Karekod uygulamasının da karşılıksız çekleri minimize ettiği hakikat. Uygulamanın önemi anlaşılmalı. Bu anlamda girişimlerde bulunulmalı. Çekin ödeneceği bilinmeli, muhataba güven duyulmalı.  Güveni de çeki verenin sicili temin eder. Çek alanların, hamillerin iyi bir imkânı var. O da Findex’in karekodlu çek uygulaması. Burada yapılması gereken karekodlu çeki telefondan okutmak ve rapor almak. Bu rapor sayesinde yüzde 80 oranında çekin yazılıp yazılmayacağı öngörülebilir.”

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:57
  1. Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) Başkan Yardımcısı Koray Kaya
  2. Kredi Kayıt Bürosu(KKB)
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