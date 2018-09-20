Limit düştü yabancının bahanesi kalmadı

Yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.

Sektör temsilcileri ise yabancıya konut teşviğinde 1 milyon dolar sınırının 250 bin dolara çekilmesi kararını olumlu karşıladı.

UYGULAMA SATIŞLARI ARTTIRACAK

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin: Türkiye gayrimenkul sektörü, son dönemdeki başarılı performansı, altyapısı, vergi oranları ve avantajlı konumu ile çok daha iyi bir seviyede olmayı hak ediyor. Gayrimenkul alımı yapan yabancıya vatandaşlık hakkı şartının yumuşatılmasının ülkemize daha fazla yabancı yatırımcı çekmemize ve konut satışlarını artırmamıza katkıda bulunacağına inanıyorum.

ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME

Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu: Bu konuyu gerekli mercilere sık sık gündeme getiren bir şirket olarak beklentimiz yönünde bir karar alınmasını çok sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. TÜİK’in açıklamış olduğu Türkiye’de yabancıya konut satışı istatistiklerinin ilk 8 ay ortalamasına baktığımızda yüzde 42’lik bir artış gözlemliyoruz. Yeni yönetmelikle birlikte önümüzdeki dönemde yabancıya konut satışında yüzde 50’lik bir artış yaşanacağını düşünüyoruz.

15 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ OLUR

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur: Bu kararlar sektöre yeni ve rahatlatıcı soluk da katacaktır. Bir de tablonun ihracat ayağı var. Geçen sene yaklaşık 5 milyar dolar tutarında konut yabancıya satılmıştı. Bu rakamın yansıttığı net döviz girdisi etkisi 20 milyar dolar. Yeni teşvik ile artık 15 milyar dolarlık evin yabancıya satılabileceğini söyleyebiliyoruz. 70 milyar dolarlık ihracatın yarattığı net döviz girdisi etkisi ise çok çok önemli bir rakam.

KONUT SATIŞI İLE İHRACATA KATKI

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Konut satarak aslında ihracat yapmış oluyoruz. Konuyu böyle değerlendirmek lazım. Üstelik yabancının aldığı konut ülkede kalıyor, başka bir yere gitmiyor. Yabancı yatırımcılara daha çok güven vermek ve onları koruyan kanun ve yönetmeliklerle daha fazla yatırımcı çekmeye çalışmak sektöre verilecek destekler arasında yer alıyor.

YABANCININ YATIRIMIYLA GELİR ARTAR

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır: Yabancı yatırımcının gayrimenkul yatırımına olan ilgisinin her ay arttığını biliyoruz. Özellikle Irak Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan yatırımcılar çok ilgili. Ancak bu rakamları daha da yukarılara çekmek ve yabancı yatırım gelirini artırmak için Türkiye’ye yatırımı cazip hale getirmek gerekiyor. Yeni kararnameyle yabancıya konut satışında ciddi bir ivme kazanacağımızı düşünüyoruz.

POZİTİF ETKİ İLE REKOR KIRILABİLİR

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal: Hükümetin aldığı bu karar hem 2 milyon insanı istihdam eden inşaat sektörünü hareketlendirecek hem de yabancıya konut satış tutarını 4-5 milyar dolarlardan 10 milyar dolarlara sıçratacak. Bu sene toplam konut satışında geçen sene ile başabaş gidiyoruz. Yabancıya konut satışının pozitif etkisi ile bu sene sektör yeni bir rekor kırabilir.