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"Liman kapasitemiz yıllık 120 milyon tona çıkacak"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin:- "Türkiye'de 20 civarında limanımız var. Bunların kapasitesi yıllık 54 milyon ton. Filyos ile Çandarlı ve Mersin de devreye girdiğinde yıllık kapasitemiz 120 milyon tona çıkacak"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:27
"Liman kapasitemiz yıllık 120 milyon tona çıkacak"

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Türkiye'de 20 civarında limanımız var. Bunların kapasitesi yıllık 54 milyon ton. Filyos ile Çandarlı ve Mersin de devreye girdiğinde yıllık kapasitemiz 120 milyon tona çıkacak." dedi.

Şahin, Karabük Polisevi Salonunda düzenlenen ekonomi konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı hakkında bilgiler verdi.

Projenin gerçekleşmesinin ardından Türkiye'nin en büyük limanı olacağını belirten Şahin, "Yıllık 25 milyon ton kapasiteli büyük bir liman olacak. Çandarlı Limanı da devam ediyor, o da yıllık 20 milyon ton kapasiteli olacak. Mersin Limanı devam ediyor. Türkiye'de 20 civarında limanımız var. Bunların kapasitesi yıllık 54 milyon ton. Filyos ile Çandarlı ve Mersin'de devreye girdiğinde yıllık kapasitemiz 120 milyon tona çıkacak. Türkiye'nin 2023 hedeflerini tutturabilmek için buna ihtiyacı var. Uluslararası ticaretin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığını düşünecek olursak, bu limanlar hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

Şahin, seçimlerin geride bırakıldığını ve Türkiye açısından önlerinde 4 yıllık önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İş başında bulunan iktidar, bu 4 yılı en iyi şekilde değerlendirecek. Türkiye'nin bekleyen sorunlarının çözülmesi için ve bu tür projelerin hayata geçirilmesi için inanıyorum ki eskisinden daha fazla efor sarf edecek. Dünya ile rekabet edebilmek için diğer ülkelerden daha fazla koşmalıyız. Bu fırsatı Türkiye inşallah en iyi şekilde değerlendirecek."

Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının (KARDEMİR) ve Karabük'ün demir çelik alanında öncü bir kuruluş olduğuna işaret eden Şahin, Karabük'ün Filyos Limanında mutlaka yerini alması gerektiğini kaydetti.

Toplantı, konuşmanın ardından basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, iş adamları ve diğer protokol üyeleri ile bazı kurumların yetkilileri katıldı.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:27
  1. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin
  2. Karabük
  3. liman
  4. toplantı

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