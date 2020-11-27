Limak Enerji Balıkesir Bölge Müdürlüğünün yeni binası açıldı

BURSA (AA) - Limak Enerji Balıkesir Bölge Müdürlüğünün, müşterilerinin konforlu ve hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmete sunduğu yeni binasının açılışı yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji'nin Bölge Müdürlüğü, müşterilerinin daha konforlu bir ortamda ve en hızlı şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri adına yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, yeni genel müdürlük binasının, bölge halkına çok daha kaliteli hizmet sunmasını dileyerek, "Yeni iş kolları ile Balıkesir'e yatırımlarınızın arkası kesilmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, "Biz şirketinizin çalışmalarından çok memnunuz. Yaptıkları yatırımlar ve özverili çalışma sayesinde Balıkesir'in elektriği kesilmiyor. Müşteri odaklı bir yaklaşımla hayata geçirilen hizmet binanızın da şehrimize değer katacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise Balıkesir'e hizmet etmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Balıkesir'in gelecek yıllarda Türkiye genelinde çok büyük bir büyüme göstereceğine inandıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizler de bu büyümeye paralel hareket etmek durumundayız. Elektrik hayatımızın en vazgeçilmez noktalarından bir tanesi. Su kadar önemli. Suyu belki kovayla taşıyabilirsiniz ama elektriği taşıyamazsınız. Bizler de şirket olarak her eve elektrik vermek durumundayız. Her geçen gün artan abone sayısına, çalışmalarımıza ara vermeden en doğru şekilde en kaliteli hizmeti sağlayarak cevap vermeye ve hizmet noktalarımızı artırmaya devam edeceğiz."

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac da pandemi sürecinde hizmetlerini aksatmadan sunması gereken şirketlerin böyle bir dönemde çok daha fazla titizlik göstermesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu durumu göz önüne alarak daha geniş bir hizmet alanında, sosyal mesafenin korunma olanağının kolay olduğu, hem müşterilerimiz hem çalışanlarımız açısından tüm koruma tedbirlerinin alındığı yeni bir noktada hizmetlerimizi vermeye başladık. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Nihat Özdemir, müşteri memnuniyeti konusunda çok hassas. Biz de bu hassasiyet çizgisinde müşteri odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Balıkesir'de şirketimizin abone sayısı artmaya devam ederken, tüm hizmet noktalarımızda müşterilerimizin çok daha yakınında, tüm tedbirler alınmış bir şekilde hizmetlerimizi devam ettiriyor olacağız. Yeni hizmet noktamızın hayırlı olmasını dilerim."

Açılış törenine, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, Türk Telekom İl Müdürü Atila Atalay, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve şirket çalışanları da katıldı.

