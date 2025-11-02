Likya Yolu nerede, nasıl gidilir?

Akdeniz’in büyüleyici manzaralarıyla çevrili, tarih kokan patikalardan geçen Likya Yolu, dünyanın dört bir yanından doğaseverleri Türkiye’ye çekiyor. Yaklaşık 540 kilometrelik uzunluğuyla Muğla’nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya’nın Geyikbayırı bölgesine kadar uzanan bu rota, antik Likya medeniyetinin izlerini modern bir keşif yolculuğuna dönüştürüyor. Time Out dergisi tarafından “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası” seçilen Likya Yolu, doğa, tarih ve deniz tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Peki, Likya Yolu nerede?

Likya Yolu nerede?

Likya Yolu, Türkiye’nin güneybatısında, Muğla ve Antalya illeri arasında yer alıyor. Başlangıç noktası Fethiye’nin Ovacık Köyü, bitiş noktası ise Antalya’nın Geyikbayırı bölgesi. Yaklaşık 535 kilometrelik bu parkur, Akdeniz’in turkuaz suları ve Toros Dağları’nın yemyeşil dokusu arasında uzanıyor.

Likya Yolu’na nasıl gidilir?

Likya Yolu’na ulaşmak için iki ana rota bulunuyor:

Fethiye yönünden başlamak isteyenler Dalaman Havalimanı’na uçabilir; buradan Ovacık’a dolmuş, taksi veya özel transferle ulaşmak mümkün.

Antalya yönünden başlayanlar ise Antalya Havalimanı’nı tercih ederek şehir merkezinden Geyikbayırı’na ulaşabilir.

Her iki şehirden de toplu taşıma veya özel araçla parkurun giriş noktalarına kolaylıkla gidilebiliyor.

Likya Yolu’nda yürüyüş süresi ve zorluk seviyesi

Rotanın tamamını yürümek yaklaşık 25–30 gün sürüyor. Ancak birçok yürüyüşçü, rotayı bölümler halinde tamamlamayı tercih ediyor.

Popüler etaplar arasında:

Ölüdeniz–Kabak Koyu,

Kaş–Kalkan,

Adrasan–Olympos bölümleri yer alıyor.

Bu etaplar hem manzara hem de zorluk seviyesi açısından dengeli seçenekler sunuyor. Ortalama bir yürüyüşçü, günde 15–20 kilometre ilerleyebiliyor.

Likya Yolu ücretli mi?

Rota ücretsizdir, ancak güzergah üzerindeki antik kentler (örneğin Patara, Olympos, Phaselis) için giriş ücreti ödenmesi gerekebilir. Kamp yapmayı planlayanlar için ücretsiz alanlar bulunurken, pansiyon veya butik oteller konaklama için alternatif sunar.

Likya Yolu’nun tarihi önemi

Likya Yolu, adını aldığı Likya Uygarlığı’nın izlerini taşıyor. Yol boyunca Letoon, Xanthos, Patara, Olympos ve Phaselis gibi antik şehirler yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki bu alanlar, hem tarih meraklıları hem de doğaseverler için unutulmaz birer durak.

Likya Yolu’nu yürümek için en uygun mevsim

Likya Yolu’nu yürümek için en ideal dönemler ilkbahar (Nisan–Mayıs) ve sonbahar (Eylül–Ekim) ayları. Bu dönemde hava sıcaklıkları yürüyüş için uygun seviyededir. Yaz aylarında sıcaklık oldukça yüksek olduğu için sabah erken saatlerde yürüyüşe başlamak önerilir.

Likya Yolu’nda ne götürmeli?

Uzun yürüyüşlerde konfor ve güvenlik için temel malzemeler önemlidir:

Su geçirmez yürüyüş ayakkabısı

Hafif sırt çantası

Yağmurluk ve güneş kremi

Yeterli su ve atıştırmalık

İlk yardım seti

Çadır ve uyku tulumu (kampçılar için)

Likya Yolu neden bu kadar özel?

Tarihi kalıntılar, deniz manzaraları, köy patikaları ve orman yollarıyla doğa ve tarihin iç içe geçtiği ender rotalardan biri. Her adımı farklı bir medeniyete dokunuyor. UNESCO tarafından koruma altına alınmış bölgeleri, caretta caretta kaplumbağalarının yaşadığı sahilleri ve Türkiye’nin en büyüleyici manzaralarından biri olan Gelidonya Feneri’yle Likya Yolu, yalnızca bir yürüyüş değil, bir keşif deneyimi sunuyor.