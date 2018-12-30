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"Ligin ikinci yarısından umutluyuz"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel:"İçinden geçtiğimiz bu zor günleri atlatmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Tek arzumuz eski güzel günlere dönmek''

30 Aralık 2018 Pazar 18:21
"Ligin ikinci yarısından umutluyuz"

KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, ligin ikinci yarısından umutlu olduklarını belirtti.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını hiç hatırlamak istemeyecekleri bir şekilde tamamladıklarını, ikinci yarıda daha iyi şeyler yapmak istediklerini söyledi.

Takımın ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini ve bunun sportif sonuçlara da yansıdığını aktaran Yüksel, "Göreve geldiğimizde kulüp 'artık bitti' diye bırakılmıştı. Yönetimden birkaç arkadaşımla tek başıma mücadele verdim. Ligin ilk yarısını tamamladık. Kimse bize destek olmadı, olmuyor. Bu kulübe sevdalıyım, karşılıksız maddi ve manevi gücümü önüne serdim. İçinden geçtiğimiz bu zor günleri atlatmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Tek arzumuz eski güzel günlere dönmek. Ligin ikinci yarısından umutluyuz." diye konuştu.

Devre arasını iki aşamalı kamp yaparak geçireceklerini anlatan Yüksel, 4 hazırlık maçı planladıklarını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:21
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  2. Mehmet Yüksel
  3. Spor Toto 1. Lig

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