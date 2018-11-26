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Ligin gol kralı Fenerbahçe'yi tek başına geçti

Süper Lig'de fırtına gibi esen Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, attığı 14 golle, ligde şuana kadar 12 gol atabilen Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:23
Ligin gol kralı Fenerbahçe'yi tek başına geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a mağlup olurken, kötü gidişatını sürdürdü. Sezon başında Phillip Cocu'yu göreve getiren, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Hollandalı hocanın görevine son verip yola yardımcısı Koeman'la devam eden sarı-lacivertlilerde gol sıkıntısı devam ediyor.

Ligin 13. haftasını 13 puanla geride bırakan F.Bahçe'nin attığı gol sayısı (12), Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'nin gerisinde (14) bulunuyor.

Fenerbahçe, rakip ağlara 12 gol bırakırken, kendi kalesinde 17 gol gördü. Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne ise rakip ağlara 14 gol bırakarak gol sayısında Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

Diagne atıyor paşa coşuyor!

Vatan'ın haberine göre; ligin en golcü oyuncusu Diagne'yi kadrosunda bulunduran Kasımpaşa, 25 puanla lider Başakşehir'in gerisinde 2. sırada yer alırken, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan sarı-lacivertli ekip, 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçeli golcüler sınıfta kaldı

Sarı-lacivertlilerin golcüleri Slimani, Frey ve Soldado performanslarıyla sınıfta kaldı. Büyük beklentilerle alınan, bir türlü istenileni veremeyen Slimani, 14 maçta 3 gol atarken; Frey, 16 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Soldado ise henüz golle tanışamadı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:23
  1. Phillip Cocu
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe
  4. Başakşehir
  5. Kasımpaşa
  6. Süper Lig
  7. Mbaye Diagne
  8. Diagne
  9. Kasımpaşalı Mbaye Diagne

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