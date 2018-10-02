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Ligin en az gol atan takımı açıklandı

Bursaspor, ligin 7. haftası itibariyle en az gol atan takım konumunda bulunduğu açıklandı.

02 Ekim 2018 Salı 11:11
Ligin en az gol atan takımı açıklandı

İlk 7 haftası geride kalan Süper Lig’de yeşil-beyazlı ekip gol yollarında büyük sıkıntı çekiyor. İlk 7 hafta itibariyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte ligde galibiyetle tanışamayan Bursaspor, gol yollarında da büyük sıkıntı çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 7 maçta sadece 4 kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor’u 5’er golle Büyükşehir Belediye Erzurum ve Kayserispor takip ediyor. Son olarak Sivasspor deplasmanında 2-0’lık mağlubiyet alan Timsah, ligde 17. sıraya kadar geriledi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN 3. TAKIMI

Öte yandan gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. Ofansif anlamda büyük sıkıntı çeken Timsah, savunma hattında ise güven veriyor. Bu kategoride ise Başakşehir yediği 4 golle birinci, Yeni Malatya yediği 5 golle ligin en az gol yiyen ikinci ekibi durumunda.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:11
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. Erzurum
  5. Bursa
  6. bursaspor
  7. süper lig
  8. futbol

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