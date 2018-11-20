"Ligde kaçıncı sırasında olduğumuz kimseyi aldatmasın"





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçını camia olarak iple çektiklerini ve bu deplasmandan 3 puanla döneceklerini söyledi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, milli maç arasında takımın iyi çalıştığını belirtti. Bedir, "Bize göre uzun bir ara oldu. Son maçta mağlup olduğumuzdan dolayı bir an evvel maça çıkma isteğindeyiz." dedi.

Kayserispor'un gücünü devre arasına kadar oynayacakları 5 maçta göstereceklerini ve yeniden ligde iddialı hale geleceklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Bu arada bir kaç sakat oyuncumuz vardı, onların düzelmesini bekledik. Her şey aşağı yukarı beklediğimiz gibi gidiyor. Takımın morali, keyfi çok iyi. İki sakat oyuncumuz tekrar aramıza dönüyor. Bu maçta olmasalar bile Trabzonspor maçında mutlaka sahada olacaklar. Bütün bunların hepsi bir yana elimizdeki oyuncularla gidip Alanya'da 3 puanı alıp gelmek mecburiyetimiz var. Ligde kaçıncı sırasında olduğumuzu biliyoruz ama bu kimseyi aldatmasın, spor kamuoyu da buna çok dikkat etmesin. Biz güçlü ve iyi bir takımız. Sezon başı ilk 4 maçta gösterdiğimiz performans ortada. Alanya maçıyla yüzde 70 eski gücümüze kavuşuruz. Daha sonra Trabzonspor maçında da yüzde 100 hazır hale geliriz diye düşünüyorum. Son 5 maçımızda alacağımız puanlarla devre arasına iyi bir yerde, hedefi olan bir takım olarak gireriz diye düşünüyorum."





- Antrenman





Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Ülkesinin milli takım kampında sakatlanan Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, antrenmana katılmadı.