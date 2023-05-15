Liderler seçim bölgelerinde

HABER MERKEZİ

ERDOĞAN GELENEĞİ BOZMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu Üsküdar Kısıklı’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Okul çıkışında kendisini bekleyen yoğun kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan, “Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ ANKARA’DA KULLANDI

Cumhur İttifakının ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu’nda 1296 numaralı sandıkta kullandı.Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, “Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi partimizden takip edeceğim” dedi.

ERBAKAN İLK DEFA LİDER OLARAK

Seçimi Ankara’da karşılayan liderler arasında yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve eşi Beyza Molu Erbakan, Balgat’taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nde oy kullandı. “İlk kez bir parti genel başkanı olarak oy kullandım. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yapan Erbakan, “Önemli olan, inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek Meclis’in verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde” ifadelerini kullandı.

ÜÇ İTTİFAK ORTAĞI İSTANBUL’DA

Cumhur İttifakının paydaşlarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan 1210 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Destici, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, “Güçlü bir demokrasisi var, güçlü bir seçim tecrübesi var, yasaları, teamülleri var.” diyerek, Türkiye’nin güçlü bir seçim tecrübesi olduğuna dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YAPICIOĞLU BAŞAKŞEHİR’DE

Cumhur İttifakını destekleyen ve AK Parti İstanbul 3. Bölge 4. Sıradan milletvekili adayı gösterilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu Başakşehir’de kullandı. Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda 1250 numaralı sandıkta oy veren Yapıcıoğlu, “Vatandaşımızın, milletimizin iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansımasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

AKSAKAL’DA ÜSKÜDAR’DA

AK Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan milletvekili adayı olan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eşi Feride Aksakal ile birlikte İstanbul, Üsküdar Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 3365 numaralı sandıkta oy verdi.