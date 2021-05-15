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Siyaset Liderine ihanet eden Babacan ve Davutoğlu ülkeye neler yapmaz ki!
Siyaset

Liderine ihanet eden Babacan ve Davutoğlu ülkeye neler yapmaz ki!

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, ABD’nin “dostlar” kadrosunda yerleri hazır olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun, söylemleri ile kendi kendilerini teşhir ettiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:03:00 -
Liderine ihanet eden Babacan ve Davutoğlu ülkeye neler yapmaz ki!

Ateş, yaptığı zehir zemberek açıklamada, Türk siyasetinde dış güçlerin güdümünde ihanetlerin damga vurduğunu belirterek şunları kaydetti: “İddiası, programı olmayan, tek amaçları makam mevki olanlar, partilerini, ideolojilerini terk ederler; ikbal gördükleri başka siyasi partilere, arkasından liderlerin yakın çevresine sızarlar. Ali Babacan, Erdoğan’a imza verip, Abdullah Gül’ü de muhalefet adayı yapma gayretini açıkladı. Partisi zarar görmesin diye başbakanlıktan çekilmekle övünen Davutoğlu, ne olduğu bilinmeyen güçlendirilmiş parlamenter sistemin şövalyesi oldu. Liderlerine bu ihaneti yapanlar, küresel güçlerin elindeki oltanın ucunda asılı yeni makamlar için bu millete, bu ülkeye acaba ne yapmazlar ki? AK Parti’nin şansı, Türkiye’nin şansızlığı, sermayesi ihanet olan aktörlerin oluşturdukları ittifakla seçimlere gitmek olacaktır.”

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