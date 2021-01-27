Lider Eyüpspor 90+6'da yıkıldı
2'nci Lig'de 47 puanla lider konumda bulunan Eyüpspor, Pazarspor deplasmanında 90+6'da penaltıdan yediği golle yıkıldı. Müsabaka 3-3 berabere tamamlandı.
2'nci Lig'de şampiyonluğa oynayan Eyüpspor, Pazarspor deplasmanında son dakika golüyle yıkıldı.
Henüz 4'üncü dakikada Sadık Baş'ın attığı golle 1-0 öne geçen Eyüpspor, 24'üncü dakikada da Onur Eriş'in golüyle skoru 2-0 yaptı. İlk yarıda 4 dakika arayla 2 gol yiyen Eflatun-Sarılılar, 69'uncu dakikada Bekir Yılmaz'ın golüyle tekrar öne geçti.
Maçın sonuna kadar mücadeleyi önde götüren Eyüpspor, 90+6'da gelen golle yıkıldı.
Eren Karadağ'ın penaltıyı gole çevirmesiyle maç 3-3 berabere tamamlandı.