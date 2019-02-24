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Lider Bayburt 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto 3.

24 Şubat 2019 Pazar 16:12
Lider Bayburt 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, sahasında ağırladığı Anagold 24 Erzincan Sporu 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.


Stad: Genç Osman


Hakemler: Serhad Ürkmez (xx), Murat Güçlü (x), Özgür Tolga Özcan (xx)


Bayburt İl Özel İdare: Alişan(xxx), Erol(xxx), Ali Kemal(xxx),Selçuk (xxx)( Dk 87 Eser xx), ,Haydar (xx),Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (xxx), Feyyaz (xx)(Dk. 80 Yunus xx), Serdar(xx)(Dk. 57 Emre xxx) ,Volkan (xx),İsmet (xxx)


24 Anagold Erzincanspor: Yaşar ( x), Muhammet(xx),Erdi (x)(Dk.70 Mustafa x) ,Volkan (xx),Sabit(x)(Dk.72 Talha x), Muhammed Enes (x), Sefa (x)(Dk.63 Tuncay xx) ,Hüseyin Cihan (xx),Gökhan (xx) ,Serkan(x)( Dk.60 Ertuğrul x), Uğur(xx)( Dk. 79 Hüseyin xx)


Goller: Dk. 56 Yusuf Onur, 63 Emre, Bayburt İl Özel İdare,


Sarı Kartlar: Emre (Bayburt İl Özel İdare), Özkan, Muhammet (Anagold 24 Erzincanspor)

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:12
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