Libya'nın petrol rezervleri ne kadar?

2010 yılı itibariyle 46,4 milyar varillik rezervi ile Libya dünyada da en büyük petrol rezervine sahip 10 ülke arasında bulunuyor. Ayrıca düşük sülfür oranıyla oldukça yüksek kalitede olan ham petrolün bazı sahalarda varil başına 1 dolara kadar gerileyen düşük çıkarma maliyeti ve Avrupa pazarına yakınlığı da Libya'yı oldukça stratejik bir petrol üreticisi konumuna getirmişti.

İç savaş öncesi ihracatının yüzde 85'ini Avrupa'ya yapan Libya, 2010 yılında 403 milyon varille Avrupa Birliği'nin Norveç ve Rusya'dan sonraki en büyük petrol tedarikçisi konumunaydı.

İç savaş petrol üretimini vurdu

2020 Ocak ayında petrol kuyularının ve ihracat limanlarının ülkenin doğu ve güneyini kontrol eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı gruplar tarafından kapatılmasıyla petrol üretim kapasitesinin düşmesi nedeniyle, ülke ekonomisi 5 milyar dolar zarara uğradı.

Ülkenin doğusunda petrol havzasının bulunduğu bölgeleri kontrol eden Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grubun lideri İbrahim Cadran’ın 2016-2019 yılları arasında üretimi kesintiye uğratması da ülke çapında 100 milyar doları aşkın ekonomik kayba yol açtı.

Uluslararası enerji kuruluşları, petrol konusunda Libya'nın büyük bölümünün henüz keşfedilmediğini belirtirken ülkedeki çatışma ortamı nedeniyle geniş kapsamlı petrol arama faaliyetleri de yapılamıyor.

'Petrol Hilali' ihracatın yüzde 60'ını karşılıyor

Libya'nın doğusunda, Akdeniz sahil şeridinde Sidre'den Bingazi'ye kadar 350 km uzanan ve "Petrol Hilali" adı verilen bölgede Sidre, Ras Lanuf, Briga ve Zuveytine gibi ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz tesisleri bulunuyor.

Petrol Hilali'nde yapılan üretim, ülkedeki tüm petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Buna göre, bölgedeki rafinerilerden Sidre 350 bin, Ras Lanuf 220 bin, Zuveytine 100 bin ve Briga 8 bin varil günlük üretim kapasitesine sahip.

Libya petrol gelirlerinden mahrum

Ülkede 20'nci yüzyılın ikinci yarısında “kara altının” keşfedilmesinden bu yana petrol gelirleri, Libya ekonomisinin can damarını oluşturuyor.