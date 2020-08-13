Libya'nın inşası için Türk firmalarına davet

ANKARA (AA) - Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, eğitim, sağlık ve altyapı gibi öncelikli alanlar başta olmak üzere 16 milyar dolar büyüklüğünde 184 proje başlatacaklarını belirterek, "Türk firmalarına güveniyoruz, bel bağlıyoruz diyebilirim. Türk firmalarının bizimle gerçek bir ortak olmalarını bekliyoruz. Projeleri yapıp gitmelerini değil, gerçek bir ortak olarak kalkınma projelerinde çalışmalarını istiyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, iki ülke arasında Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla, heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzaladı.

Jehaimi, imza töreni sonrasındaki açıklamasında, bugünün dost ve kardeş iki ülke arasında ortak iş birliği açısından çok önemli olduğunu söyledi. Jehaimi, "İmza koyduğumuz rehber belge çok önemli. Şu ana kadar iki ülke arasında askıda kalan, problem yaratan sorunları giderecek nitelikte." diye konuştu.

Türk firmalarının Libya için yeni olmadıklarını ve Libya'nın onlar için gurbet sayılmadığını dile getiren Jehaimi, "Türk firmaları onlarca yıldır işlerini en iyi şekilde yapmışlardır. Çok iyi bir imajları olduğunu da söyleyebilirim. Türk firmalarının Libya'daki kalkınma projelerindeki oranlarına bakılırsa, bu projelerin yüzde 20'sini üstlendiler, buna aslan payı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın çok zor günler geçirdiğini ve bunların olumsuz yansımalarının bütün projeleri etkilediğini anlatan Jehaimi, çekişmeler bittikten sonra çok kapsayıcı bir kalkınma planıyla Libya'nın yeniden imarının söz konusu olacağını ve plan üzerinden çalışmalarının süreceğini belirtti.

Ülkede çalışmaların başlamaması için herhangi bir neden bulunmadığını belirten Jehaimi, şunları kaydetti:

"Bu projelerin hayati olan kısımlarına başlayabiliriz. Türk firmalarını da seçmiş bulunmaktayız. Hazırlıklarımızı başlatmış bulunuyoruz. İmzaladığımız belge sayesinde işlerimiz çok düzenli devam edecektir. 184 proje başlatacağız. Neredeyse aslan payı altyapıyla ilgili. Bizim için hayati olan eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlar öncelikli projeler arasında. Projelerin toplam parasal değeri 16 milyar dolar. Kalkınma alanında bir çok sorunla karşı karşıya kaldık. Her şeye rağmen durumumuz her geçen gün daha iyiye gitmekte. Türk firmalarına güveniyoruz, bel bağlıyoruz diyebilirim. Türk firmalarının bizimle gerçek bir ortak olmalarını bekliyoruz. Projeleri yapıp gitmelerini değil, gerçek bir ortak olarak kalkınma projelerinde çalışmalarını istiyoruz."



