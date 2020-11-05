  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libyalı tarafların Fas'taki diyalog görüşmelerinin üçüncü turu bu akşam başlayacak
Aktüel

Libyalı tarafların Fas'taki diyalog görüşmelerinin üçüncü turu bu akşam başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:49:48 -
Libyalı tarafların Fas'taki diyalog görüşmelerinin üçüncü turu bu akşam başlayacak

RABAT (AA) - Libyalı tarafların Fas'ta gerçekleştirdiği devlet kurumlarının düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin 3'üncü turunun bu akşam başlayacağı belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin aktardığı bilgiye göre, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi heyetleri arasındaki müzakereler Buznika kentinde bu akşam başlayacak.

Yetkili toplantı hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmazken, üçüncü turu yapılacak müzakereler sonucunda tarafların, Libya'daki üst düzey devlet kurumlarına yapılacak atamalardaki kriterler üzerine anlaşması bekleniyor.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı'dan oluşuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri arasında Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlıklı 6-10 Eylül ve 2-6 Ekim tarihlerinde iki ayrı turda görüşmeler yapılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira
Medya

Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira

Kindar sol zihniyet, mezarında bile rahatlık vermediği AK Partili merhum Burhan Kuzu'ya çirkin iftiralarda bulundu.
Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi
Ekonomi

Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi

Borcu olan milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e çevirmişti. İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiş..
Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler
Dünya

Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler

Fransa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılığı körükleyen Macron yönetimine destek veren bir kapakla okur karşısına çıkan Le Point, Cumhurbaşkanı R..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay