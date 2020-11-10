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Aktüel Libyalı tarafların 5+5 Askeri Komite görüşmeleri Sirte'de devam ediyor
Aktüel

Libyalı tarafların 5+5 Askeri Komite görüşmeleri Sirte'de devam ediyor

Cenevre'de 23 Ekim'de varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması ve bunun için alt komitelerin oluşturulmasının ele alınacağı görüşmeler 13 Kasım'da sona erecek

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:33:11 -
Libyalı tarafların 5+5 Askeri Komite görüşmeleri Sirte'de devam ediyor

TRABLUS (AA) - Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının altıncı turu Sirte kentinde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL'in katılımıyla, ülkenin orta-kuzey kesimindeki Sirte'de düzenlenen 5+5 görüşmeleri 13 Kasım'da sona erecek.

Görüşmelerde, Cenevre'de 23 Ekim'de varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması ve bunun için alt komitelerin oluşturulmasının ele alınacağı belirtildi.

Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ardından, Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde geçen hafta düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında, kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşı sağlanmıştı.

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