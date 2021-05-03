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Dünya Libya'dan Türkiye'ye çok konuşulacak teklif!
Dünya

Libya'dan Türkiye'ye çok konuşulacak teklif!

Libya hükümeti, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülke topraklarından çıkarma konusunda Türkiye'ye iş birliği teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:14:00 - 2021-05-03 18:25:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberlerindeki heyetler Libya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ndeki konuların takibini ele aldık. Şirketlerimiz Libya'ya dönerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak"

Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş:

"Türkiye ile her iki ülke yararına seçkin ilişkiler kurma konusundaki kararlılığımızı teyit ediyoruz. Türkiye'yi Libya'nın egemenliğine destek olarak yabancı güçleri ve paralı askerleri Libya topraklarından çıkarma konusunda iş birliği yapmaya çağırıyoruz. Libya'ya direkt uçuşların başlaması için bu hafta THY heyetiyle bir görüşme gerçekleştireceğiz."

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Yorumlar

Saitama

Libya`da tek kazanan biz olduk elhamdülillah
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