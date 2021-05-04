Libya'dan Türkiye'ye askeri çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü Libya'nın başkenti Trablus'taydı. Şubat ayında geçiş dönemi için oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el Manguş, Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Manguş, "Türkiye'yi, egemenliğimizi korumamız için ülkedeki tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin varlığına son vermek için bizimle işbirliği yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ise Türkiye'nin, Libya'nın "bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğine öncelik verdiğini" söyledi ve Türkiye'nin Libya'daki varlığını gayrimeşru şekilde ülkede bulunan savaşçıların varlığıyla bir tutanları eleştirdi: "Türkiye ve Libya arasında 2019 tarihli askeri işbirliği anlaşması, Libya'nın iç savaşta batmasının önüne geçti. Bizim desteğimiz ateşkesin ve yeni birleşik bir siyasi yönetimin oluşmasının yolunu açtı."

BM de Libya'yla ilgili açıklamalarında sık sık yabancı güçlerin çekilmesi çağrısı yapıyor.

Manguş, Türkiye'nin hem Covid-19 salgınıyla mücadelede hem de ekonomik ve ticari alanda Libya'ya verdiği desteğe de teşekkür etti ve ikili yakın ilişkilerin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

12 Nisan'da Libya'nın yeni hükümetinin başındaki Abdülhamid Dibeybe ve 14 bakan, Ankara'ya bir ziyarette bulunmuş ve Türkiye'nin ülkedeki yatırımlarının artmasına ve ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik birçok anlaşma imzalanmıştı.

Aynı gün Hulusi Akar ve Hakan Fidan da Trablus'taydı

Çavuşoğlu, mevkidaşının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de görüştü.

Libya'da Başbakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.

Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu, görüşmelerde Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını, ekonomik ilişkileri ve Türk yatırımcıların Libya'daki yatırımları görüştüklerini söyledi.