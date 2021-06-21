Libya’dan Hafter açıklaması: O bölgeyi ele geçirdiler

Libya'da Halife Hafter'in Cezayir sınırında bir bölgeyi ele geçirmesi, ülkede yeniden savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Hafter'e bağlı "Libya Ulusal Ordusu" oluşumu, ülkenin güneybatı bölgesinde, Cezayir'e açılan Essen sınır geçişinin kontrolünü ele geçirdi.

Hafter'e bağlı birliklerin bölgenin çevresini de kontrol altına aldığı ve bölgeyi "girişi yasaklanan askeri bölge" ilan ettiği ifade edildi.

Hafter güçleri geçtiğimiz günlerde "bölgeyi istikrarlı hale getirmek ve Afrikalı paralı askerleri çıkarmak" amacıyla operasyon başlattığını ilan etmişti.

Hükümet askeri hamleleri yasakladı

Hafter saldırısı sonrası Libya'da yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti tüm askeri manevraları yasakladığını ilan etti.

Trablus merkezli hükümete bağlı "Burkan el Gadab" (Öfke Volkanı) Operasyonu'nun medya ofisi tarafından aktarılan hükümet kararında, merkezi hükümetin onaylamadığı tüm askeri manevraların yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, amacı ne olursa olsun her türlü asker, askeri araç ve mühimmat sevkiyatının da yasaklandığını vurguladı.

Bir süredir barış ve geçiş süreci girişimlerinin sürdüğü ülkede Hafter'in askeri hamlelerinin savaşın fitilini yeniden ateşlemesinden endişe ediliyor.