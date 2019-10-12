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Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerine ret

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin Türkiye aleyhindeki taleplerini reddettiğini bildirdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 21:54
Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerine ret

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin Türkiye aleyhindeki taleplerini reddettiğini bildirdi.

UMH'ya bağlı Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Libya, Türkiye Cumhuriyeti'yle iş birliğini durdurmayı ve diplomatik temsil seviyesini düşürmeyi reddediyor." denildi.

Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısının sonuç bildirisinde, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesinin" talep edilmesi üzerine bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra Libya yerel basınında, Libya'nın Arap Birliği Temsilcisi Salih eş-Şemahi'nin, Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının açılışında konuşmayı reddettiğine dair haberler yer aldı.

Türkiye'nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Mısır yönetimi, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 21:54
  1. Arap Birliği
  2. Libya
  3. UMH
  4. Anadolu Ajansı

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