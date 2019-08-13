Libya'da yapılan ateşkese rağmen çatışmalar devam ediyor Libya’da Kurban Bayramı vesilesiyle ilan edilen ateşkese rağmen başkent Trablus’un güneyinde çatışmalar yaşanmaya devam etti.

Libya’da Kurban Bayramı vesilesiyle ilan edilen ateşkese rağmen başkent Trablus’un güneyinde çatışmalar yaşanmaya başlandı. KURBAN BAYRAMI ATEŞKESE VESİLE OLMUŞTU Libya'da Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla Kurban Bayramı vesile edilerek ateşkes ilan edilmiş, sivil halkın bayramı huzurla geçirmesi amaçlanmıştı. Ancak başkent Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde Milli Mutabakat Hükumeti ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışma çıktı. Çatışmaların Trablus'un güneyindeki Ayn Zara, Hallet Avn bölgelerinde ve havalimanı yolunda çıktığı belirtiliyor. İHLAL ETTİĞİNİ BİLDİRDİLER Milli Mutabakat Hükumeti, pazar günü yaptıkları açıklamada Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği duyurmuştu. General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.

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