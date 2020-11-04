Libya'da toplanan 5+5 askeri komitesi, kalıcı ateşkesin uygulanması için uzlaşıya vardı

TRABLUS (AA) - Libya krizindeki tarafların Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ülke içinde bir araya geldiği 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantıları sonucunda, ülkede ilan edilen kalıcı ateşkesin uygulanması kapsamında 12 madde üzerinde uzlaşı sağlandığı açıklandı.

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde düzenlenen 5+5 askeri komite toplantılarının sona erdiği ve "kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlar konusunda uzlaşıldığı" belirtildi.

Açıklamada, Gadamis toplantısı sonucunda ortak komitenin üzerinde uzlaştığı 12 maddeye yer verildi.

Bu maddelere göre, "askeri güçlerin karargahlarına dönüşünü ve yabancı unsurların askeri temas hatlarından çekilmesini" denetlemek üzere askeri bir alt komite oluşturuldu.

Buna göre, merkezinin Hun ve Sirte kentlerinde olmasına karar verilen bu alt komite, "en yakın zamanda" Sirte kentinde, 5+5 komitesi ve UNSMIL'in de katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirecek.

- 5+5 komitesi bu ay içinde Sirte'de toplanacak

Ayrıca 5+5 Ortak Askeri Komitesi de Sirte'de bu ay içinde mümkün olan en kısa sürede toplanmak üzere anlaşırken, komitenin merkezinin kentteki Ouagadougou Kongre Merkezi olmasına karar verildi.

Komitenin ayrıca uluslararası gözlemciler de dahil olmak üzere, denetleme mekanizması kapsamındaki önlemler üzerinde anlaştığı belirtildi.

- "Petrol Tesisleri Muhafızları"nın birleştirilmesi

Komitenin Libya'daki petrol tesislerinin güvenliğinden sorumlu kurum olan ancak ülkede bölünmüş bir yapı sergileyen ve temel görevini yerine getiremeyen "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı yapı hakkında da karara vardığı kaydedildi.

Karara göre, Petrol Tesisleri Muhafızlarının birleştirilmesi hedefiyle bu yapının amir kadrosu, Ulusal Petrol Kurumu Başkanı ve UNSMIL'in katılımıyla 16 Kasım'da ülkenin doğusundaki petrol kentlerinden Briga'da toplantı düzenleyecek.

- Tutuklu takası yapılacak

Uzlaşılan maddeler içinde, taraflar arasında tutuklu değişimine de yer verilirken, alt komitenin bu konudaki dosyasını tamamlayıncaya kadar çalışmalarına devam edeceğini kaydedildi.

Tutuklu değişimi hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Uzlaşı kapsamında bu maddelere ek olarak, UNSMIL'in de desteği ve koordinasyonuyla; mayınların temizlenmesi için teknik ekiplerin oluşturulması, Sebha ve Gadamis'te sivil uçuşların yeniden başlatılması için havaalanlarındaki gerekli düzenlemelerin yapılması, nefret söylemi ile mücadele edilmesi üzerinde karara varıldığı belirtildi.

UNSMIL, açıklamasında, BM Güvenlik Konseyine de çağrı yaparak 23 Ekim'de Cenevre'de imzalanan ateşkes anlaşmasının hükümlerinin uygulanmasına yönelik hızla bağlayıcı bir karar çıkarılmasını istedi.

- 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantıları

BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı "5+5 Ortak Askeri Komitesi", dün ve önce gün Gadamis'te düzenlediği toplantılarla ilk kez ülke içinde bir araya gelmiş oldu.

Daha önce 19-23 Ekim'de BM öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen aynı askeri heyetler, toplantıların dördüncü turu sonucunda, kalıcı ateşkes anlaşması imzalamıştı.

