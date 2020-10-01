  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi'nden vekiller, Hafter milislerinin sivil uçuşu engellemesini kınadı
Aktüel

Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi'nden vekiller, Hafter milislerinin sivil uçuşu engellemesini kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:53:24 -
Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi'nden vekiller, Hafter milislerinin sivil uçuşu engellemesini kınadı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'nden (TM) bazı vekiller, Hafter milislerinin dün Sebha kentine giden sivil bir uçağın inişini engellemesini kınadı.

TM bünyesindeki "Fizan" oluşumuna bağlı vekiller, yayımladığı açıklamada, Hafter milislerinin, dün ülkenin güneyindeki Sebha kentine giden sivil bir yolcu uçağının inişini engellemesini kınadı.

Açıklamada, uçuşun engellenmesi, "sessiz kalınamayacak sorumsuzca bir davranış" olarak nitelendirildi.

Başkent Trablus'tan kalkan Libya'nın Afriqiyah Havayolları'na ait bir sivil uçak, dün yaklaşık 100 yolcusuyla Sebha Havaalanı'na inmek üzereyken Hafter milislerinin piste silahlı askeri araçlar koyarak engellemesi nedeniyle iniş yapamamıştı.

Yerel yetkili makamlar, geçen eylül ayı ortasında, Trablus'tan Sebha Havaalanı'na 6 yıl sonra ilk kez uçuşların başladığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
MSB açıkladı: Yunanistan sınırında hareketli anlar
Gündem

MSB açıkladı: Yunanistan sınırında hareketli anlar

Edirne Yunanistan hattında hareketli anlaryaşanıyor. Sınırdan Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü bağlantılı şahıslar yakalandı...
Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle
Gündem

Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın 5 gününde Azeri cephesinden yeni bir hamle geldi. Ölüm dalışı gerçekleştiren kamikaze dronelar ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay