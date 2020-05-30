Libya'da silahlı grup petrol boru hattının bakımının yapılmasına engel oldu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, silahlı grubun Fizan bölgesinde yer alan Şerara petrol sahasındaki boru hattının bakımının yapılmasına engel olduğunu duyurdu ve oluşabilecek çevre felaketine karşı uyardı.

Petrol Kurumunun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Abdulkerim er-Runi" isimli kişinin emri altında olduğu ifade edilen silahlı grubun, bakım ekiplerinin, Şerara petrol nakil hattına paslanma ve aşınmalara karşı kimyasal madde pompalanması için Zintan kenti yakınlarındaki El-Himade bölgesindeki vananın açılmasına engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, petrol tesislerinin kapanmasından sonra hatlarda paslanmalar meydana geldiği, bu durumun devamı halinde ham petrolün sızabileceği ve çevre felaketine sebep olabileceği kaydedildi.

Petrol Kurumu, Başsavcılık ve ilgili kurumlara bakım çalışmalarını engelleyen kişilerle ilgili soruşturma açılması talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Öte yandan, Zintan kentinin önde gelenleri, petrol boru hatları ve limanlarının kapatılması nedeniyle Libya'nın şu ana kadar 5 milyar doları aşkın zarar ettiğini, bu kadar büyük bir meblağın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, memur maaşlarının ödenmesi ve okul ile hastanelerin onarımı gibi durumlarda kullanılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Petrol Kurumu, söz konusu olaydan herhangi bir grubu sorumlu tutmasa da Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, daha önce pek çok kez petrol sahaları ile limanları kapatmıştı.