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Dünya

Libya'da sıcak gelişme: Hafter milisleri bölgeden uzaklaştırıldı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, darbeci general Hafter'e bağlı milislerin Trablus Havaalanı (Mitiga) etrafından uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:43:00 - 2020-05-29 17:46:53
Libya'da sıcak gelişme: Hafter milisleri bölgeden uzaklaştırıldı

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, "Öfke Volkanı" operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyorken; gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler ise geri çekiliyor.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, "Birliklerimiz uluslararası Trablus Havaalanının etrafında bulunan Hafter terör örgütüne operasyon düzenledi ve teröristleri bir çok noktadan uzaklaştırmayı başardı" dedi.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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