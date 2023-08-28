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Dünya Libya'da İsrail gerginliği! Başbakan Dibeybe Dışişleri Bakanı'nı açığa aldı
Dünya

Libya'da İsrail gerginliği! Başbakan Dibeybe Dışişleri Bakanı'nı açığa aldı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 01:48:00 -
Libya'da İsrail gerginliği! Başbakan Dibeybe Dışişleri Bakanı'nı açığa aldı

Libya Başbakanı Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’u, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşme nedeniyle açığa alarak hakkında soruşturma başlattı.

Libya Başbakanı Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’u, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşme nedeniyle açığa alarak hakkında soruşturma başlattı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından açıklanan 368 no'lu kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Kararnamede Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılacağı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.
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Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Libya İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak.

Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştüğünün duyurulmasının ardından, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesi, Zaviye ve Beni Velid kentlerinde protestolar düzenlenmiş, Beni Velid'te İsrail bayrağı yakılmıştı.

Kaynak:AA

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