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Aktüel Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında esir değişimi
Aktüel

Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında esir değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 01:32:49 -
Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında esir değişimi

TRABLUS (AA) - Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite, hükümet ile Hafter milisleri arasında 48 esir değişimi gerçekleştirdi.

5+5 Ortak Askeri Komite Üyesi Muhtar Nakkasa, AA muhabirine, esir değişimi operasyonunun Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif bölgesinde yapıldığını söyledi. Nakkasa, operasyonun üyesi olduğu komitenin, Sabrata kentinden ileri gelenlerin ve Libya ordusuna bağlı güvenlik birliklerinin gözetiminde gerçekleştiğini dile getirdi.

Değişim operasyonunun güvenlik koordinatörü ve Sabrata Şehitleri Taburu Amiri Muhammed el-Omari ise "Operasyonda Hafter milislerine bağlı 33 esir karşılığında bize bağlı 15 asker değişimi yaptık." dedi.


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