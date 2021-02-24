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Dünya Libya’da hayvanat bahçesinden kaçan aslan paniğe neden oldu
Dünya

Libya’da hayvanat bahçesinden kaçan aslan paniğe neden oldu

Libya'nın Bingazi şehrinde hayvanat bahçesinden kaçarak sokaklarda başıboş dolaşan aslan paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 23:47:00 -

Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu.

Aslan başıboş halde sokaklarda dolaştı

Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Bingazi’deki Benina bölgesinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir aslanın başıboş halde sivil alanlarda dolaştığı görülüyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçen ekipler, aslanı yakaladı. Aslanın bölgedeki bir hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürüldü.

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