  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı
Aktüel

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:33:45 -
Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı

TRABLUS (AA) - Libya'ya ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla Halife Hafter güçleri tarafından 5 Aralık'ta alıkonulan Jamaika bandıralı Türk gemisi serbest bırakıldı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiyi göre, Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Hafter güçlerince alıkonulan Jamaika bandıralı "Mabrooka" adlı Türk ticari kargo gemisi serbest bırakıldı.

Kaynaklar, mürettebatıyla birlikte bırakılan geminin, nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktığını aktardı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari geminin, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasında bulunmuş, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere" ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü
Sağlık

Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin raporunu yayım..
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmaya başlarsa...
Teknoloji

Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmaya başlarsa...

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük ilerleme kaydettiğini belirten Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, "Jet uçaklarının, gemilerin..
Maradona'nın ardından dünya futbolu bir efsaneyi daha kaybetti!
Spor

Maradona'nın ardından dünya futbolu bir efsaneyi daha kaybetti!

Dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Armando Maradona’nın ardından Ballon d’Or galibi Pablito lakaplı Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay