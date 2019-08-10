Libya'da bomba yüklü araç infilak etti

Libya'nın ikinci büyük şehri olan Bingazi'de bomba yüklü araç infilak etti.Olayda 2 Birleşmiş Milletler personeli hayatını kaybetti.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:12
Libya'nın ikinci büyük şehri olan Bingazi'de bomba yüklü araç infilak etti. Olayda 2 Birleşmiş Milletler personeli hayatını kaybetti.
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