Libya'da bomba yüklü araç infilak etti Libya'nın ikinci büyük şehri olan Bingazi'de bomba yüklü araç infilak etti.Olayda 2 Birleşmiş Milletler personeli hayatını kaybetti.

Libya'nın ikinci büyük şehri olan Bingazi'de bomba yüklü araç infilak etti. Olayda 2 Birleşmiş Milletler personeli hayatını kaybetti. Ayrıntılar Geliyor...

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