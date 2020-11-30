Libya ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1183'e, Kuveyt'te 880'e yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 17 kişinin daha vefat ettiği, 379 yeni vaka kaydedildiği, 552 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1183'e, vakaların da 82 bin 809'a yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 53 bin 818 olduğu ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 209 yeni vaka tespit edildi, 658 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybının 880'e, vaka sayısının da 142 bin 635'e çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 137 bin 71'e ulaştı.

