Libya küresel enerji sahnesinde: 20 milyar dolarlık petrol anlaşması

Libya, petrol üretim kapasitesini günlük 850 bin varil artırmak amacıyla Fransız TotalEnergies ve ABD merkezli ConocoPhillips ile 25 yıllık dev bir anlaşma imzalıyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, imza töreniyle, ülkenin enerji altyapısını dönüştürecek 25 yıllık petrol geliştirme anlaşmasının yürürlüğe gireceğini açıkladı. Anlaşma kapsamında, tamamı yabancı kaynaklı olmak üzere 20 milyar doların üzerinde bir yatırımın Libya ekonomisine kazandırılması bekleniyor.

Stratejik ortaklıkta Fransız TotalEnergies ve ABD merkezli ConocoPhillips öne çıkarken, bu hamleyle Libya’nın günlük petrol üretim kapasitesinin 850 bin varil artırılması hedefleniyor. Başbakan Dibeybe tarafından duyurulan bu stratejik adım, ülkenin küresel enerji pazarındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.