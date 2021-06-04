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Dünya Libya konferansına çağrılmayan Yunan darıldı
Dünya

Libya konferansına çağrılmayan Yunan darıldı

Libya konulu Berlin Konferansı'na çağrılmadıkları için Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias üzüntüsünü dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 01:08:00 -
Libya konferansına çağrılmayan Yunan darıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Kubis'e, Almanya'nın Yunanistan'ı Berlin Konferansı'na davet etmeme kararından duydukları "memnuniyetsizliği" dile getirdiğini aktaran Dendias, Libyalı mülteciler konusunda BM ile iş birliği konusunun da bu görüşmede ele alındığını kaydetti.

İkinci Berlin Konferansı 23 Haziran'da düzenlenecek. Konferansın ana gündem maddelerini genel seçimler ve yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi oluşturacak.

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