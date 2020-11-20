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Aktüel Libya İçişleri Bakanı Başağa, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
Aktüel

Libya İçişleri Bakanı Başağa, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:20:21 -
Libya İçişleri Bakanı Başağa, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

PARİS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Parly ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Fethi Başağa, görüşmenin bölgede istikrarı sağlayacak güvenlik alanında iş birliği çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Paris ziyareti kapsamında dün, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile görüşen Başağa, önceki gün de Fransız teknoloji firması Idemia Group ile güvenlik teknolojileri alanında mutabakat muhtırası imzalamıştı.

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