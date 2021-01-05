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Aktüel Libya İçişleri Bakanı Başağa, askeri yetkililerle kuzey sahil yolunun açılmasını görüştü
Aktüel

Libya İçişleri Bakanı Başağa, askeri yetkililerle kuzey sahil yolunun açılmasını görüştü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:46:13 -
Libya İçişleri Bakanı Başağa, askeri yetkililerle kuzey sahil yolunun açılmasını görüştü

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki askeri diyalog görüşmelerini yürüten 5+5 Ortak Askeri Komisyonunun Libya hükümetine bağlı üyeleri ile ülkenin kuzeyindeki sahil yolunun yeniden kullanıma açılmasını görüştü.

İçişleri Bakanlığı Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başağa'nın, 5+5 Ortak Askeri Komisyonunun Libya hükümetine bağlı 5 üyesi ve Güvenlik Operasyonları Genel İdaresi Müdürü Tuğgeneral Ali Nuveysri'nin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Başkent Trablus'ta İçişleri Bakanlığı ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, ülkenin kuzeyindeki sahil yolunun kapanmasına neden olan tüm sorunların ele alınarak tekrar açılabilmesinin yollarının araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, toplantıda, sahil yolunun emniyetini sağlamak için ortak bir güvenlik kuvveti oluşturmak ve bu kuvvetin görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için bütün imkanlarla techiz edilip desteklenmesi konusunda uzlaşıya varıldığı kaydedildi.

Libya krizinin çözümü için BM öncülüğünde siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda yürütülen diyalog görüşmeleri kapsamında tarafları temsilen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu kurulmuş ve 23 Ekim 2020'de Cenevre'de ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşması, Libya'daki tüm yabancı paralı savaşçıların üç ay içinde ülkeden ayrılmasını, temas hatlarındaki mayınların temizlenmesi ve Sirte-Misrata sahil yolunun yeniden açılmasını da içeriyor.

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