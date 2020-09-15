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Dünya Libya hükümeti Paris iddialarını yalanladı
Dünya

Libya hükümeti Paris iddialarını yalanladı

Medyada yer alan haberlerde, Libya Başbakanı Faiz es-Serrac ile Halife Hafter'in gelecek perşembe Fransa'nın başkenti Paris'te görüşeceklerine dair iddialar yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 03:52:00 -
Libya hükümeti Paris iddialarını yalanladı

Libya Başkanlık Konseyi Sözcüsü Galib el-Zaklai, medyada yer alan Libya Başbakanı Faiz es-Serrac ile Halife Hafter'in gelecek perşembe Fransa'nın başkenti Paris'te görüşecekleri haberine ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, ne uzakta ne yakında böyle bir buluşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Libya Başbakanı Serrac'ın darbeci Hafter ile kesinlikle bir araya gelmeyeceğini belirten Zaklai, medyadaki haberlerin yalan olduğunu söyledi.

İstihbarat bağlantılı gazete açıklamıştı

Intelligence Online adlı istihbarat bağlantılı bir gazetede yer alan habere göre, gelecek perşembe Fransa'nın başkenti Paris'te Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, darbeci asker Halife Hafter ve Faiz Serrac'ın da katılacağı bir zirve yapılacağı iddia edilmişti.

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