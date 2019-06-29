Libya haddini iyice aştı! Türkiye'ye küstah tehdit

Libya'da Trablus'a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentini kaybeden Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit etti.

Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Halife Hafter, 4 Nisan'da ülkedeki aktörler barış görüşmelerine hazırlanırken, Trablus'u ele geçirmek için sürpriz bir saldırı başlattı. Trablus yönünde bazı kentleri hızla ele geçiren Hafter'in ilerleyişi, başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler Hafter'in ilerleyişini kısa sürede durdurdu.

Giryan kentini kaybetti

AA'daki habere göre ancak, aradan geçen iki aydan fazla sürede taraflar arasında belirli bölgeler hızla el değiştirmesine rağmen, iki taraftan biri üstünlük sağlayamazken UMH'ye bağlı güçler, geçen çarşamba günü Hafter birliklerinin başkentin yaklaşık 100 kilometre güneyinde ikmal ve harekat noktası olarak kullandıkları Giryan kentini ele geçirdiğini açıkladı.

Türkiye'yi suçlamaya çalıştı

Hafter'e bağlı güçlerin arkalarında ağır silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak kaçması, UMH tarafından bir "bozgun" olarak tanımlandı. Hafter'e bağlı güçler başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.

Türk gemilerine tehdit açıklaması

Mismari, Libya el-Manara medya platformunun sosyal hesabında yer alan açıklamasında, Libya Hava Kuvvetlerinin, ülke karasularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetlerinin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü söyledi. Mismari, Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine yönelik de yaptırım uygulanacağı dile getirdi.

Libya'daki Hafter'in sözcüsü Mismari kimdir?

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü "Beşayir" lakaplı Ahmed Buzeyd el-Mismari, Merc kentinde 1964'te dünyaya geldi. Libya'daki Berka kabilelerine bağlı el-Mesamir kabilesi mensubu Mismari, askeri alanda eğitim aldı.

Genelkurmay Başkanlığına bağlı Sınır Muhafızları, Petrol Tesisleri Sözcülüğünü yapan Mismari, Eylül 2014'te, Libya Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'nin kararıyla ordu Sözcülüğüne tayin edildi. Son olarak Mismari, Hafter tarafından Haziran 2018'de kendi güçlerinin sözcüsü olarak tayin edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Libya sorusu geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı vermişti:

''Hangi gemilere vurulması talimatı verilmiş? Kim tarafından böyle bir talimat verilmiş? Hafter tarafından verilmiş bir emir, talimat varsa; ilgili arkadaşlarımız burada onu da inceletiriz. Bu konuyla ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra da çok daha farklı şekilde tedbirimizi alırız.''